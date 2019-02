Vanessa Terkes se pronuncia tras amenazas de muerte y descarta ingresar a la política (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras las amenazas de muerte que ha recibido desde que su esposo George Forsyth asumió el cargo como alcalde de La Victoria, Vanessa Terkes contó cómo ha cambiado su vida ahora que debe andar con seguridad.

"Trato de no exponerme tanto. No es bonito (tener seguridad), porque te quitan la privacidad, la libertad, pero entiendo que ahí tienen que estar. (...) Cuando voy a algún barrio llamo a toda la gente que conozco para que me acompañe", comentó la actriz peruana.

Asimismo, Vanessa Terkes dejó en claro que ella no recibe ningún sueldo por el trabajo que realiza en la municipalidad y recalcó que no piensa ingresar a la política, sino solo dedicarse al tema social.

"Emocionalmente estoy bien, me mantengo firme en las cosas que quiero hacer y sigo haciéndolas. (...) Pero para que quede muy claro nunca me voy a meter en la política, no me interesa, no quiero. Me encanta el tema social, apoyar a George, pero el tema político no me interesa", señaló Terkes.