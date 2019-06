Vanessa Terkes reaparece en vivo tras denuncia contra George Forsyth: "Quiero estar tranquila" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Vanessa Terkes reapareció por primera vez en un programa en vivo, tras la denuncia por violencia familiar que le entabló a su aún esposo George Forsyth.

"Yo no quiero tocar más este tema, me parece un tema delicado, un tema que se tiene que tocar en el lugar donde se tiene que tocar. (...) Estoy parada aquí porque soy una persona fuerte. Porque tengo muchos amigos que me han dicho que me tengo que levantar, que siempre soy yo la que está diciéndoles a ellos que se levanten, y tengo que seguir trabajando, tengo que seguir adelante", expresó Vanessa Terkes muy tranquila.

MIRA TAMBIÉN: Vanessa Terkes asegura que Forsyth le dijo: "No vales nada, eres una porquería de persona" (VIDEO)

La actriz peruana anunció que retomará su trabajo en la secuencia 'La sabrosura de Vanessa' de 'En boca de todos' para poder ella misma "pagar sus cuentas como siempre lo ha hecho".

"Yo quiero paz, quiero estar tranquila, planear mi futuro y sí quiero separar mi trabajo de lo que viene pasando. (...) Esto a mí no me suma, al contrario, hay incluso marcas con las que he tenido algún problema... Aquí quiero marcar un nuevo inicio, una nueva Vanessa, fuerte, con ganas de trabajar, luchadora, con ganas de superarme y demostrarles que pueden haber malos momentos, pero los malos momentos pasan y uno siempre aprende", agregó Vanessa Terkes tras el complicado momento que viene afrontando.