Vanessa Terkes sobre George Forsyth: "Prefiere irse a tomar con sus amigos que estar conmigo"

La actriz Vanessa Terkes rompió su silencio para contar lo que vivió durante su relación con el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

Vanessa comentó en una entrevista exclusiva con Milagros Leiva, que a George Forsyth no le gustaba pasar tiempo de calidad con ella, sino, ir a beber con sus amigos de trabajo.

“Un día antes del Día de la Mujer, él se va con su amigo que lo asesora, Renzo Navarro, se va a tomar a su casa, me dice, ¿quieres venir?, le digo no. Al día siguiente doy mi discurso, viene la asistenta de la ministra de Inclusión Social, me agarra el hombro y me dice qué bonito hablaste. Él me había hecho sentir muchas veces que no le gustaba que hiciera esas cosas. Me decía: 'claro alcalde, por supuesto alcalde'", comentó Vanessa entre lágrimas.

Terkes también contó que el exportero le lanzaba flatulencias en el rostro y que lo tiene grabado en video. También contó que su expareja nunca fue cariñosa.

"Me tiró un eructo en la cara. Le digo: 'mira lo que tengo para ti, para que vayas conmigo' y agarra, ve las entradas y me tira (sonido de eructo). Todo eso me pone triste porque no era la primera vez que me tiraba un eructo. Lo tengo grabado. Él cariñoso nunca", contó.