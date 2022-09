En la última edición de En Boca de Todos, Vanessa Terkes tuvo diversas opiniones sobre los atuendos que utilizaron las conductoras de América Hoy en el matrimonio de Ethel Pozo. Además, la actriz expresó que el vestido que utilizó la hija de Gisela, le recordó a una campesina con mucho estilo.

“Muy bonito, muy romántico, like (...) me encantó, me recordó a las películas antiguas. Así, campesina fashion la veo yo”, afirmó la artista.

Ethel Pozo se casó el sábado 10 de setiembre con Julián Alexander

Ethel Pozo y sus primeras palabras tras boda de ensueño con Julián Alexander: “Por fin marido y mujer”

El pasado sábado 10 de septiembre, Ethel Pozo y Julián Alexander celebraron su matrimonio en una ceremonia a la que asistieron familiares y amigos cercanos a la pareja.

“Espositos. #EthelyJulian 10-09-22 Comparto con ustedes la felicidad que sentimos hoy al dar inicio a nuestra nueva familia”, escribió Ethel Pozo en su cuenta de Instagram.

“Estamos llenos de amor y sobre todo de agradecimiento a Dios por lo que hace en nuestras vidas. Por fin Marido y Mujer”, añadió en su post.

