Vanessa Terkes volvió al país pese a amenazas contra su vida (FOTOS)

La actriz Vanessa Terkes reveló en sus redes sociales que regresó a Perú tras haber realizado un viaje a México por las amenazas que ella y su esposo George Forsyth recibieron.

En su cuenta de Instagram, la artista escribió "De vuelta al barrio" en una historia donde ella admira el atardecer en el Malecón de la Costa Verde.

"Mi lindo y bello Perú. Miren qué bonito es. Te extrañé mucho", se le escucha decir a la esposa del alcalde de La Victoria.

Recordemos que el burgomaestre reveló que su esposa, la actriz Vanessa Terkes, viajó al extranjero para salvaguardar su integridad ante las amenazas; además, dijo que se está tomando precauciones con respecto a su familia.

"No nos quitarán la alegría. No vamos a estar pensando en esas cosas sino no se podría trabajar más allá de las amenazas, de todo lo malo. Nosotros somos muy optimistas. Lo mejor era que Vanessa no esté acá. (Con respecto a su familia) se está tomando las precauciones", manifestó.