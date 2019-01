Vania Bludau arremete furiosa contra 'Coto' Hernández y Erick Sabater por su pelea (FOTO)

Síguenos en Facebook

Luego de que 'Coto' Hernández y Erick Sabater protagonizaron una fuerte pelea en la vía pública, muchos personajes de la farándula se pronunciaron sobre el incidente en las redes sociales.

Una de las primeras personas en mostrar su rechazo hacia este tipo de comportamientos fue Vania Bludau, quien no dudó en pronunciarse en una reciente publicación de 'Coto' Hernández.

"Estúpidos los dos", comentó la exchica reality en la publicación en la que el modelo costarricense se disculpa por la pelea en la calle.

“¡Algunas cosas me duelen! Mis disculpas por el acto tan bochornoso,igual eternamente diré toda acción tiene su reacción... Soy un extranjero que intento dar un buen ejemplo,un país que me ha abierto las puertas no merece esto disculpas de corazón. En tiempos donde la violencia mancha las calles de nuestros países pido disculpas a todos los que vieron penoso espectáculo", escribió 'Coto' Hernández a través de su cuenta de Instagram.