Vania Bludau espera quedar embarazada apenas se case con Frank Dello Russo

Síguenos en Facebook

La modelo Vania Bludau reveló que se casará el próximo año con su novio Frank Dello Russo en nuestro país y que planea tener un bebé pronto.

En una entrevista para Trome, la modelo dijo que no tiene una fecha definida para la boda pero que sí será el 2020 pues este 2019 aún tienen planes de viajes por cumplir.

"...Me caso completamente enamorada. Siempre digo: ‘no hay hombre perfecto’, mi novio no lo es, pero me gusta su imperfección. No solamente lo veo lindo, pues desde que lo conocí dije ‘este chico será buen padre, buen esposo’", contó la joven bailarina.

Además explicó que sí desea tener bebés cuando se case. "Claro, apenas me case, es más, cuando ya esté por casarme iré practicando, quiero tener hijos al toque", dijo.