Vania Bludau y su peculiar respuesta sobre encuentro con Juan Manuel Vargas (VIDEO)

Tras su paso por el sillón rojo de 'El valor de la verdad', Vania Bludau continúa dando qué hablar por las confesiones que hizo y, sobre todo, por las dudas que dejó sin resolver en su segunda edición.

Una de las preguntas que la modelo peruana no llegó a responder fue si tuvo un encuentro con el exfutbolista Juan Manuel Vargas, gracias a que una de sus amigas presionó el botón rojo para cambiar de pregunta.

Sin embargo, en un enlace telefónico con el programa 'Válgame', Vania Bludau volvió a ser consultada sobre el tema y sorprendió con su curiosa respuesta al mismo estilo que la cantante Thalía.

“¿Has visto lo que dijo Thalía? Si no me acuerdo no pasó, yo no me acuerdo de nada”, manifestó la exchica reality causando gran alboroto en el set.