En la primera edición de ‘Noche de Patas’ en Panamericana TV, se contó con la participación de Vania Bludau, donde contó las buenas y malas experiencias de su vida.. Cabe mencionar que este último programa también se presentó Natalia Málaga.

Durante la entrevista, Andrés Salas le preguntó a las invitadas si alguna vez alguien se ha querido pasar de ‘vivo’ con ellas, por lo que Vania contó que le sucede cuando le piden una foto.

“Muchas veces ah... A mi por ejemplo el tema de la foto. ‘Vania una foto’ (agarra por la cintura a Andrés para demostrar como la sostienen)”, comentó la exchica reality.

Vania comentó que, cuando sucede eso, los apartaba porque no le gusta esa cercanía y denominó esa acción como ‘cangrejito’ por la forma en la que la agarraban. “Así son, son prensadores, a lo cangrejito”

Vania Bludau cuenta que Frank Dello Russo no se dio cuenta que no usó su anillo de compromiso por tres meses

En una nota que se emitió antes de su presentación en Reinas del Show, la modelo contó que terminar su relación no fue lo que más le dolió, sino el hecho de que él no se diera cuenta que no usó su anillo de compromiso por tres meses.

“Mi plan ya estaba encaminado y era casarme y al siguiente año tener hijos y ya, la familia... Teníamos todo (pasar casarse), pero no. El retornar el anillo no fue lo doloroso. Yo no usaba por tres o cuatro meses antes de terminar y él no se dio cuenta”, reveló.

Y luego recalcó: “Nada de lo que me ha pasado me ha matado y de amor nadie muere y siempre uno tiene que darse una oportunidad. Mirar hacia atrás no sirve de nada. Quiérete a tí misma para que llegue alguien que valga la pena”.

