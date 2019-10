Vania Bludau reveló que Paolo Guerrero le invitó a salir cuando estaba con Thaísa Leal

Síguenos en Facebook

La modelo Vania Bludau reveló en 'El valor de la verdad' que el delantero de la selección peruana Paolo Guerrero le invitó a Brasil cuando él aún mantenía una relación sentimental con la brasileña Thaísa Leal.

"Creo que estaba con Thaísa Leal y él estaba en Perú. Me acuerdo que el año pasado vine como en esta época en octubre para hacer la presentación de una película y me escribe Paolo. Me dice 'puedes venir mañana'. Me escribió al WhatsApp, esta vez fue más explícito (para decir) que quería que venga. Le decía que estaba loco, recuerdo la palabra que me dijo: 'eres una chola terca'", contó en el programa conducido por Beto Ortiz

"Al final vi en la fecha en que iba a estar y me doy cuenta que quería que venga antes porque seguro quería hacer algo, ya que la semana que vine la novia estaba acá", agregó.

Según Vania Bludau, la primera vez que Paolo Guerrero le afanaba fue en 2014 cuando le invitaba de manera constante a Brasil para que asista a los partidos. Luego, le habría escrito en el Mundial de Rusia 2018.