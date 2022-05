En la última edición de Amor y Fuego se presentó Mario Irivarren y aclaró ciertas dudas sobre las recientes declaraciones de Vania Bludau sobre el fin de su relación sentimental y una supuesta agresión física.

“Vania dijo lo del cuello y empezando por ahí, en un box no hay pared y solo hay barandas... Esta situación se dio en otra discoteca y cuando yo me molesto, yo grito y me pongo colérico.... como yo gritaba, Vania se fue y como yo iba por atrás, yo le agarré por la nuca. En vez de agarrarla el brazo, yo le agarré la parte de atrás del cuello e hice presión. Yo me di cuenta de la situación y me dije basta, por ahí no es”, explicó Irivarren.

Vania Bludau desmiente a Mario Irivarren

Ante las explicaciones de Mario Irvarren hacia los conductores de Amor y Fuego, Vania se comunicó con Gigi Mitre, para desmentir que la hayan agarrado de la nuca.

“Se trepó del mueble para agarrarme del cuello. Está mal lo que dice. Mis amigas estaban al costado y no me gritaba, él me insultaba. Realmente me sorprende”, dijo la modelo a través de mensajes en pleno programa en vivo de “Amor y Fuego”.