Vania Bludau sufrió aparatosa caída cuando ensayaba para 'Reinas del show' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Vania Bludau sufrió una aparatosa caída durante uno de sus ensayos para el reality 'Reinas del show', cuando se encontraba realizando una pirueta junto a su bailarín Diego Cornejo.

El incidente fue registrado por las cámaras del lugar y Gisela Valcárcel decidió compartirlo en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Miren lo que sucedió con Vania Bludau. Igual sigue ensayando. Eres increíble”.

Como se puede ver en las imágenes, la modelo peruana es lanzada al aire para dar unos giros, pero producto de una descoordinación termina cayendo al suelo golpeando su hombro derecho y su cadera.

"Señores, estoy viva, aún estoy viva. No me he partido nada gracias al cielo, pero me he dado la pegada. Igual sigo ensayando, lo que pasa es que me caído y me he golpeado, pero no me he roto nada gracias a Dios", comentó Vania Bludau sobre la caída que sufrió.