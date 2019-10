Vania Bludau tras El Valor de la Verdad: “Dejen de arañarse porque son cosas pasadas”

Síguenos en Facebook

La presentación de Vania Bludau en “El Valor de la Verdad” ha dado mucho de qué hablar por las revelaciones que hizo entorno a su vida familiar y amorosa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality salió a responder a todas las personas que la están cuestionando. Asimismo, Vania ha dejado en claro que todo lo que reveló son cosas del pasado.

“Dejen de arañarse porque son cosas pasadas. No sé por qué critican algunos tanto y otros me mandan mensajes chéveres, pero creo que todo el mundo tiene un pasado y la mayoría de cosas que me han preguntado ya se sabían, pero nunca las había aclarado”, dijo Vania Bludau en un video publicado en su storie de Instagram.

La modelo también se refirió a los comentarios que ha recibido sobre su novio, pues más de uno ha cuestionado que haya dado detalles de los hombres que estuvieron en su vida cuando ella está comprometida y a un paso de casarse.

“¿Se acuerdan la primera vez que fui al programa? Fue en el 2016. Estaba con Frank y en este también (programa) sigo con Frank. No sé por qué dicen: ‘pobrecito tu novio’. Mojigatos algunos. Pero claro, ver televisión sí les encanta”, finalizó Vania.

El último sábado 19 de octubre, Bludau se presentó en el programa de Beto Ortiz por segunda vez y respondió 20 preguntas del cuestionario, llevándose 25 mil soles.

La exbailarina también confesó que fue drogada por un sujeto en Estados Unidos, quien actualmente la acosa cibernéticamente. Además, aseguró que Gino Pesaressi y Sebastián Lizarzaburu le fueron infieles a sus parejas con ella.