Después de algunas semanas de espera, Mario Irivarren y Vania Bludau por fin se reencontraron en Miami para recibir el Año nuevo juntos.

La flamante pareja de modelos no ha dejado de mostrar su amor en las redes sociales y esta vez no fue la excepción. A través de sus historias de Instagram, Vania Bludau contó que fue a recoger a su novio al aeropuerto.

“Tanto se demora este muchacho, caramba. Tengo sueño, amor apúrate, me hago la dormición”, se escucha decir a la exchica reality mientras lo esperaba en el aeropuerto.

Vania Bludau y Mario Irivarren protagonizan tierno reencuentro en Miami

Sin embargo, no llegó a grabar el momento exacto de su reencuentro porque corrió a abrazarlo. “No pude grabar más, me lancé a abrazarlo”, escribió la modelo peruana en sus historias.

Por su parte, el integrante de ‘Esto es Guerra’ publicó un video en el que aparecen bastante cariñosos mientras se trasladan a su alojamiento.

En otro momento, Vania Bludau también mostró el regalo que le llevó Mario Irivarren desde Perú por Navidad. “A quién le traen una Pascualina hasta Miami y así”, dijo mientras grababa al ‘combatiente’ en solo ropa interior.

Como se sabe, Mario Irivarren formalizó su relación con Vania Bludau cuando viajaron hace unas semanas a Panamá para disfrutar de un lindo fin de semana.

El chico reality que ya tiene 30 años aseguró que no busca una aventura, sino una compañera para compartir la vida.

VIDEO RECOMENDADO