'Venezuela Aid Live': Miguel Bosé canta y se pronuncia contra Nicolás Maduro (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El cantante español Miguel Bosé interpretó las canciones "Nada en particular" y "Te Amaré" en el concierto benéfico 'Venezuela Aid Live' que se realizó hoy en Colombia y pidió durante su participación a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet, que vaya a Venezuela a conocer de primera mano la crisis política, social y económica del país petrolero.

"Aprovecho también para decirle a la señora Michelle Bachelet, altísima comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que venga ya de una (...) vez a ver la cantidad de falta y de lectura de derechos humanos", afirmó el artista en el "Venezuela Aid Live", que se celebra en la ciudad colombiana de Cúcuta.

En ese sentido, el cantante español aseguró que la expresidenta debe hacer "valer la autoridad" que tiene, pues considera que si no visita Venezuela pronto no sirve para el trabajo, lo que fue respondido con un sonoro aplauso por parte de los asistentes.

El pasado 11 de febrero, el presidente chileno, Sebastián Piñera, aseguró que "se acabó el tiempo de las reflexiones" y llegó el de "la acción" ante la crisis de Venezuela, al referirse al rol de la alta comisionada para los Derechos Humanos.

En enero pasado, la ONU confirmó que el Gobierno de Venezuela invitó formalmente a Bachelet a visitar el país, como repetidamente habían pedido opositores, familiares y abogados de políticos presos, un viaje que el vocero de la alta comisionada, Rupert Colville, descartó que vaya a ser pronto.

En el concierto que participa Bosé, celebrado en el lado colombiano del paso fronterizo de Tienditas, donde hay almacenadas toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela, se presentan 32 artistas de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, México, República Dominicana, Puerto Rico, Suecia y Venezuela.

Por otra parte, Bosé aseguró que este sábado, cuando se prevé que ingrese la asistencia humanitaria para Venezuela desde Colombia, será "un día de la gran unidad internacional".

"Si hay algo que se interponga a eso, como ese señor que se llama (Nicolás) Maduro, ese será capturado y acusado por crímenes de lesa humanidad porque no se puede ser tan desconsolado, no se puede tener tanta falta de comprensión (...) Maduro lárgate ya, vete ya lo más lejos que puedas porque Venezuela no es tuya", apostilló Bosé.

Asimismo, el español recordó que participó hace 11 años en Cúcuta del "Paz sin fronteras", un concierto para reivindicar la hermandad entre Colombia y Venezuela y para luchar por la paz de la nación cafetera.

Durante su presentación, MiguelBosé interpretó las canciones "Nada en particular" y "Te Amaré".