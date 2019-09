Verónica Castro anuncia su retiro tras polémica por supuesta boda con Yolanda Andrade

Síguenos en Facebook

La artista mexicana Verónica Castro sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de los escenarios después de 53 años, en medio de la polémica que se generó luego de que Yolanda Andrade asegurara que mantuvo un romance con ella y hasta que contrajeron matrimonio simbólicamente.

"Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto que me ha regalado sus frases, su tiempo, su cariño, que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós", escribió la reconocida actriz a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, Verónica Castro utilizó sus redes sociales para señalar que está cansada de las agresiones que ha sufrido en el mundo artístico, por lo que ha decidido tomarse un tiempo por su bienestar.

"La vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años, entregué mi vida con todo mi amor gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años: Quiero mi paz", sentenció la también presentadora de televisión.