En la reciente emisión de “América Noticias”, Verónica Linares sorprendió al disculparse públicamente con el futbolista Gianluca Lapadula por haberlo criticado en el pasado. El comentario de la periodista vino cuando las cámaras del noticiero mostraban a la selección partir a su primer entrenamiento previo al Perú vs. Uruguay.

Al ver a Lapadula subiendo al bus, la compañera de Federico Salazar dijo: “Increíble lo de Lapadula, todavía me acuerdo cuando me burlaba de Lapadula, me arrepiento tanto, me siento mal”.

La periodista recordó que cuestionó que Gianluca haya rechazado la propuesta de Ricardo Gareca de jugar por el Perú para las Eliminatorias Rusia 2018. Sin embargo, resaltó que actualmente se convirtió en un ídolo nacional.

“Me siento recontra mal, cuántas veces he pedido disculpas públicas, una y otra vez, cuando nos choteó pues, me burlaba de él y ¿ahora? es el ídolo nacional, casi al nivel de Gareca”, dijo Verónica.

Por su parte, Federico Salazar destacó que el seleccionado ha sabido ganarse a pulso el corazón de los hinchas de la blanquirroja. “Muy entregado y eso el hincha lo aprecia”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

Verónica Linares olvidó cumpleaños de Federico Salazar en 2019

Verónica Linares olvidó cumpleaños de Federico Salazar en 2019. (Video: América TV)