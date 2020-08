A pocas semanas de convertirse en madre, por segunda vez, la periodista Verónica Linares habló de sus expectativas frente a la llegada de Antonia, en medio de la pandemia.

“Estoy contenta porque ya falta poco para ver a la bebé, que es lo que más nos entusiasma, pero es en medio de una situación tan rara, como lo es esta pandemia”, indicó la conductora matinal de “América Noticias”.

La compañera de conducción de Federico Salazar es consciente que su hija llegará al mundo en condiciones muy atípicas y, por ello, sabe que sus padres y los de su esposo, no van a poder ver a la recién nacida por algún tiempo, hasta que sea más seguro.

“Conversando con especialistas, ya sabíamos que la bebé iba a nacer en medio de toda esta situación. Y, por lo que hemos visto, las cosas en setiembre no van a mejorar, probablemente se viene una crecida (de contagios) para el siguiente mes o para octubre, ojalá que no. Soy periodista, soy realista”, precisó.

Primer embarazo de Verónica Linares

Linares contó que, a diferencia de su primer embarazo, este ha sido más tranquilo, sin antojos ni grandes molestias, y que es probable que dé a luz por cesárea, tal como ocurrió hace siete años atrás, cuando nació su primer hijo.

“Rebeca (Escribens) siempre me molesta y me dice: ‘oye, tú eres una mentirosa, no estás embarazada. Te has ido a tragar a un restaurante nada más’. No he subido mucho de peso, dicen que las mujeres debemos subir un kilo por mes, y yo estoy por ahí, pero todo está controlado”.

Además, confesó que su esposo, el abogado Alfredo Rivero – Nieto, es quien ha padecido de los típicos antojos que aparecen en la dulce espera.

“A él le dieron los antojos. En la época de Fabio, todo el día comía helado; y esta vez, cuando todavía no le había contado a nadie de mi embarazo, comía panqueques todo día”, reveló.

