Vicentico llega hoy a Lima para ofrecer espectacular concierto

Síguenos en Facebook

Gabriel Julio Fernández-Capello, más conocido artísticamente como Vicentico, llegará a Lima este domingo 10 de noviembre para ofrecer concierto junto a la banda peruana Amen en el Estadio Manuel Bonilla en Miraflores.

El cantante llega con más de 15 personas en su staff y solo pidió para su estadía pescado al grill, verduras al wok y mucha agua.

En una entrevista exclusiva, Vicentico habló sobre el estreno de su nuevo videoclip llamado Freak y por qué eligió este tema.

“Hay algo que me sobrepasa y es que yo no puedo elegir nada. Todo lo que hago me parece que podría elegirlo. Lo que hice fue mostrar un poco del material a la gente de la compañía y ahí decidimos. Podrían haber elegido otra canción y la hubiera terminado también. Espero que, a las otras, pobrecitas, también las elijan. Estoy en pleno proceso y es un poco difuso. Cada disco es muy distinto del otro. Lo que sí puedo ver es que este es un disco más de músico que de cantante. Antes todo lo pensaba en torno a la figura de la voz y acá toqué más instrumentos, fue más experimental", enfatizó el cantante argentino.