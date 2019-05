​Vico C fue dado de alta tras ser inducido al coma y envía mensaje: "Aquí estoy con vida" (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Luis Armando Lozada Cruz (47), el cantante de rap y reguetón popularmente conocido como Vico C, se ha recuperado tras ser inducido al coma y ya se encuentra de alta, pronunciándose a través de un mensaje en sus redes sociales.

Como se sabe, Vico C fue inducido al coma luego de que convulsionara tras dar un show. Después de esto fue internado en el Hospital San Cristóbal, en Puerto Rico.

Este jueves Vico C ha sido dado de alta y se ha pronunciado a través de las redes sociales. Los médicos han llegado a la conclusión que el problema de salud que presentó se debió a un medicamento.

Es así que a través de su página de Instagram, Vico C dio las gracias a todos sus admiradores: "A quienes enviaron sus palabras de preocupación y cariño, gracias. Fueron instrumento vital en el aspecto de la importancia que tiene el sentir compañía en momentos duros. Y gracias a quienes con fe oraron por mí. Fueron instrumento vital para que se materializara un milagro y aquí estoy con vida. He confirmado que es cierto lo que algunos allegados me han dicho durante años; que quizás sabía que la gente me ama pero no cuánto".

Tras esto, Vico C dio detalles sobre el medicamento que lo hizo convulsionar: "De lo que no saben en cuanto a lo sucedido, me urge aclarar que lo que ingerí no era ilegal. Pero sí peligroso, como pudimos ver. No digo el tipo de medicamento que fue, pues no quiero despertar la curiosidad de quienes buscan lo más fuerte solo para vacilar un rato", escribió el reconocido cantante.

Esta es la publicación en Instagram de Vico C