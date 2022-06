“Siempre navego entre dos aguas: entre el purista de la salsa y el innovador, entonces siempre tengo críticas de ambos bandos, pero yo creo que es necesario correr riesgos para que el público joven, que probablemente no tuvo la oportunidad de conocer a un Marvin Santiago, Cheo Feliciano, Ismael Rivera, lo escuche de una manera refrescante. ‘Vamo a ver si el gas pela’ es una canción dirigida a ese público de la salsa tradicional, pero obviamente con un invitado que es un artista urbano nuevo, Miky Woodz, es una forma interesante de llevar una propuesta musical diferente y de eso se trató toda la vida el género de la salsa”, dice el cantante.

La juventud asocia al género urbano como el de la calle, también la salsa lo es ¿o no?

Es que originalmente el género urbano, siempre lo digo, era la salsa, era la que contaba lo que pasaba en la calle, los caseríos, la vida cotidiana y luego tomó un giro. El hoy llamado género urbano ha tomado esa propuesta, pero yo creo que si nosotros volvemos otra vez a esas cosas podemos atacar a ese público de la calle y hacer que la salsa se refresque.

Hablaste de los puristas que no quieren que se toque la salsa, se niegan a la fusión a refrescar el género sin perder la esencia ¿Por qué crees que se empecinan en eso?

Mira, yo no sé, porque en realidad en la historia de la salsa siempre hubo innovadores que fueron criticados y ahora son el modelo a seguir en este género musical. Hay una nueva ola de jóvenes que se están desarrollando con otro oído, con otra forma de escuchar y hay que darle esa oportunidad y no criticarlos inmediatamente diciendo: pero es que la salsa no se toca así. Bueno, probablemente no se tocaba así en los 70 y los 80, los 90, pero ahora hay un grupo de jóvenes que la quieren llevar de una manera diferente, hay que permitirles la creatividad.

Es un paso inevitable...

Soy fanático de la salsa tradicional, pero entiendo que hay una generación nueva que hay que llevarle otra propuesta musical y a mí me toca esa parte y lo he tratado de hacer durante los últimos 20 a 25 años. En cada producción discográfica, se nota mi evolución buscando un sonido moderno, buscando cosas atractivas para atraer a un grupo joven de salseros que están obviamente con esta tendencia urbana que es muy fuerte.

No eres de los que minimiza el género urbano.

No tengo nada en contra de ellos, pero si puedo también hacerle entender a su público que nuestra salsa es un género joven también, bailable, refrescante, y mi propuesta debe sonar así porque si no a ellos les va a sonar como la salsa de sus abuelos.

Siempre has tenido esa posibilidad, a pesar de estar en una disquera fuerte, de decidir lo que quieres hacer, sin presiones.

Me pueden sugerir, pero gracias a Dios han confiado siempre en mí. Ya tengo 17, 18 años con Sony y soy una persona que no creo que lo sé todo, pero al final, como es una propuesta que yo le voy a llevar a la gente, tiene que llevar mi sello y debe de gustarme a mí y eso lo defiendo.

Dejando de lado la música y entrando a tu vida personal, has sido abuelo hace poco.

Sí, es una etapa increíble, mi papá, que en paz descanse, siempre me decía muchas veces el día que cuando sea abuelo entendería cuanto se quiere a los nietos. Siempre pensaba que el amor más grande ya lo había experimentado con mis hijos, pero esa combinación de que sea sangre de tu sangre es algo que no puedo describir y es una de las cosas que me ha dado nuevas fuerzas para hacer todo con un ánimo increíble. Mi nieta me ha transformado la vida, me ha dado una alegría y deseos de trabajar increíbles.

Hablando de tu papá, el tema que le dedicaste “Algo le pasa a mi héroe” quedó para la historia.

Para toda la vida, es de esos temas que unos piensa que no van a funcionar comercialmente, dudas de que lo vayan a poner en una emisora, pero que se convierten en necesarios en un momento dado de tu vida.

Un homenaje a un padre que se va de a pocos...

Y el resultado ha sido increíble porque no es un tema que ha ocupado primeros lugares en Billboard o en ventas, pero es un tema que donde quiera que yo me paro la gente me agradece porque les recuerda al padre que se fue y ese es mi mejor regalo.

Víctor Manuelle

Cantante. En su carrera musical lleva lanzados 19 álbumes que han vendido más de 10 millones de copias. En 1985 es descubierto por el cantante Gilberto Santa Rosa quien le da el primer espaldarazo en su carrera.