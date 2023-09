Ville Valo llega por primera vez a Lima para presentar su álbum ‘Neon Noir’.

Reconocido mundialmente por ser el fundador de la banda de rock gótico HIM, el compositor finlandés, Ville Valo, llega a Lima para realizar un único y esperado concierto este 28 de octubre. La cita será en el Teatro Leguia, espacio que será testigo de una presentación diferente y cargada de éxitos.

En esta oportunidad, VV se encuentra promocionando su álbum debut en solitario ‘Neon Noir’. Fue publicado en enero de 2023, siendo un salvavidas para la vida de VV, en tiempos de pandemia, donde no veía mucha esperanza.

«'Neon Noir’ es una guía sónica paso a paso sobre cómo sobrevivir, y tal vez incluso disfrutar, el reino de VV con su abundancia de cosas que saltan en la noche», dice Valo. «Es un maratón de rímel entre lágrimas entre Robert Smith y Ozzy, con una pizca de esperanza».

Algunos de los hits del álbum son ‘Run away from the sun’,’Echolocate Your Love’, ‘Lovelletting’, ‘Neon Noi’, entre otros. Valo además recuerda su pasado en HIM y apela a la nostalgia, tocando en su gira temas como ‘Poison Girl’, ‘The funeral heart’, ‘Join Me in dead’, presentando un set list con 50% HIM y 50% de su disco solista.

Con HIM forjó una carrera cargada de éxitos, desde su debut con el álbum ‘Greatest Love Songs Vol.666′. Con este disco ganaron gran popularidad en Europa y ‘Razorblade Romance’ uno de sus trabajos más emblemáticos, dejando un legado de 8 álbumes con su icónica ex banda.

Como se conoce, la reconocida productora Atenea, quienes realizan conciertos en Chile, Colombia, Brasil y Perú, está a cargo de esta experiencia. Han confirmado que las entradas pueden ser adquiridas en la plataforma de Eventrid.pe a 300 soles.