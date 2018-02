Viña del Mar 2018: Prince Royce besó a presentadora del festival en el escenario (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

El cantante de bachata, Prince Royce, cerró con broche de oro la cuarta noche del Festival Viña del Mar y en medio de la emoción y adrenalina del momento, el interprete de 'El amor que perdimos', le 'regaló' un beso en la boca a la presentadora del festival, Carolina de Moras. Ósculo que justificó el hecho como un obsequio de cumpleaños.

A su vez, Royce invitó a subir a dos fans al escenario, las fanáticas del cantante también recibieron un beso por parte del artista estadounidense.

Al final de su show, Prince Royce se llevó una Gaviota de oro y otra de plata. "Estoy muy agradecido con tanto cariño, no sé cómo devolverles todo lo que me han dado esta noche, me encantaría darles un beso a todas", añadió el cantante.