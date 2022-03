La empresaria y exMiss Perú, Viviana Rivasplata se pronunció sobre la polémica surgida en el concurso ‘Miss Perú: la pre’, donde ganaron cuatro jovencitas, tres de las cuales son hijas de figuras públicas, algo que fue criticado en redes sociales.

“Hay reglas en cada concurso, en el Miss Perú hay una ganadora... deben haber pauteado que cuatro de las chicas van a cuatro concursos distintos... las reglas deben estar desde el principio claras... Me dan pena lo que pasan las jovencitas porque no tienen el carácter formado, pero allí están de los padres quienes tiene que acompañarlas”, opinó Viviana Rivasplata.

La empresaria contó que inició muy joven a modelar, lo que fue muy complicado para ella por el nivel de exposición, sin embargo, sus padres siempre estuvieron presentes apoyándola en todo momento. “Los padres tienen que estar allí para que no caigan”, agregó.

Aconseja mostrar los resultados

Rivasplata también se mostró de acuerdo con Marina Mora, quien señaló que los organizadores del concurso deben mostrar las puntuaciones de las ganadoras.

“Sería saludable para que todos se queden tranquilos conocer los resultados de las votaciones. En mi caso como jurado nunca se me han dicho vota por tal o cual chica para eso me tienen de jurado y a gente especializada que saben qué perfil tiene que ir a un Miss Universo o Miss Internacional, son diferentes perfiles de chicas para cada concurso, tú conoces y sabes a quién vas a elegir. Ha sucedido que Jessica no estaba de acuerdo con el resultado e incluso la he visto derramar lágrimas porque salía una ganadora que no era su favorita y al final la terminaba amándola”, contó.

“Sería bueno para la salud de las chicas, y si ellos (los organizadores) lo crean conveniente, mostrar la votación y como se llegó (a los resultados). Me dan pena las chicas que han ganado porque al ser tres de ellas, hijas de personajes famosos, lo hace más complejo para ellas, es un esfuerzo mayor el demostrar que no por sus padres están allí”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO