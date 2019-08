Vivo X el Rock: Wendy Sulca y Armonía 10 junto a The Strokes y Slipknot (VIDEO)

Los organizadores del festival Vivo X el Rock anunciaron la lista completa de bandas y artistas que se presentarán el 23 de noviembre en el Estadio de San Marcos. La variada lista contempla la presentación de la talentosa cantante peruana Wendy Sulca pasando por Deyvis Orosco, Armonía 10 y los internacionales The Strokes y Slipknot, bandas que tienen una gran legión de seguidores en Perú.

Se trata de la edición número 11 del festival Vivo X el Rock, que dispondrá de cuatro escenarios dentro y fuera del Estadio de San Marcos.

Recientemente se confirmó la presencia de los estadounidenses Interpol y los galeses Bullet For My Valentine. En la lista de internacionales también está el DJ holandés Don Diablo, los argentinos Fito Páez y El Mató a un Policía Motorizado; los uruguayos Cuarteto de Nos; así como 2 Minutos, A.N.I.M.A.L, Don Tetto de Colombia, Carajo y Mago de Oz.

También se incluye a bandas de provincia; así como grupos y cantantes nacionales como Deyvis Orosco, Armonía 10, Hey Hey Camaguey, Wendy Sulca, M2H, Amen, Mar de Copas, Tourista, We The Lion, Difonía, entre otros.

Precisamente, Wendy Sulca tuiteó sobre su presentación en el festival Vivo X el Rock. "¡Muy contenta de contarles que estaré cantando en el próximo Festival #VivoXElRock en el escenario #Fusión junto a TOURISTA, Deyvis Orosco, Temple Sour, Armonía 10, We the Lion y muchos más!! Además estarán encabezando el festival The Strokes y @slipknot! Ahí nos vemos!", escribió.