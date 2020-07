El 3 de julio de 1985, “Volver al futuro” se estrenaba en Estados Unidos sin imaginarse que años después se convertiría en un cinta de culto y de las más icónicas del cine de Hollywood. A 35 años de su estreno, Bob Gale, guionista de la cinta, dio detalles del origen de la historia que sigue encandilando a grandes y chicos a pesar del tiempo.

“Nunca nos imaginamos todo este fenómeno. Simplemente planeábamos las películas que queríamos ver”, aseguró Bob Gale, en una conferencia a varios medios de prensa a propósito del aniversario de la película.

Sobre lo que originó la historia de “Volver al futuro”, Gale, quien también es productor de la saga, recordó un momento ya conocido por los fans de la cinta.

“La inspiración de ‘Volver al futuro’ me llegó totalmente por accidente. Estaba visitando a mis padres y encontré el libro de egresado de la secundaria de mi padre en el sótano. Mi mamá y mi papá fueron al mismo colegio. Entonces me dije: ‘esto es interesante’. Y me pregunté: ‘¿Cómo sería mi secundaria en los años 40?‘. Ya habían pasado 29 años desde mi graduación. Y descubrí que mi padre había sido el presidente de su clase, algo de lo que no tenía idea. Entonces pensé en el presidente de mi clase de graduación, que era el clásico con el espíritu de la escuela, el típico muchacho con el que yo no tenía nada en común. Y me pregunté: ‘Cómo hubiera sido ir a la escuela con mi papá‘. Ese fue el momento en el que me dije: ‘Guau, esta es una película', ¡Qué hubiese pasado si ibas a la secundaria con tu papá!”, contó el también productor de “Volver al futuro”.





TRES AÑOS DE RECHAZO

Gale también habló de la veces que el guión de “Volver al futuro” fue rechazado por varios estudios de cine hasta llegar a Universal Pictures.

“Algunos dicen que fueron cuarenta y cuatro rechazos, otros dicen cuarenta y dos, pero más de cuarenta rechazos tuvo seguro”, contó Gale, además de mencionar el arriesgado hecho de haber reemplazado al actor protagonista después de tener casi todo el rodaje terminado.

“Como ya se sabe, grabamos cinco semanas con el actor Eric Stoltz, pero no estaba funcionando, por eso decidimos reemplazarlo. Entonces hicimos esta cosa loca y arriesgada, que creo que nadie lo había hecho nunca en una filmación: grabar todo de nuevo con un actor diferente. Nos daba mucho temor asumir un riesgo tan grande. Pero cuando Michael llegó a trabajar a la locación de Twin Pines e hizo las primeras tomas con Christopher Lloyd, vimos un gesto de alivio de Bob Zemeckis (director del filme) y de todo el equipo. Ahí todos dijimos: ‘Oh, Dios mío. Este chico es Marty McFly. La película va a funcionar'”, agregó.

FASCINACIÓN ATEMPORAL

“Volver al futuro” narra la historia de “Marty McFly” un adolescente de 17 años que vive en la pequeña ciudad de Hill Valley, en 1985. Junto a su gran amigo, el doctor Emmett Brown, conocido también como el Doc, viajarán accidentalmente a 1955, a través de una máquina que este inventó. Al llegar a este tiempo tratarán de lograr que sus padres George y Lorraine, se enamoren, de lo contrario, este no nacerá en el futuro.

Sobre el porqué de la fascinación de su historia en el público de entonces y en el de ahora, Gale la tiene clara: “Mucha gente me dice que no hay otra película que explique mejor lo que es un viaje en el tiempo. Pero yo encuentro la razón de su resonancia en otra parte. No importa quién seas, ni cuán viejo estés, ni la cultura a la que pertenezcas: todo ser humano se va a preguntar cómo eran sus padres de jóvenes, cómo fue su primera cita... Quizás no queramos saber demasiado, pero como persona tienes esa curiosidad”, dijo.

MARATÓN Y STREAMING

Para conmemorar el 35 aniversario de “Volver al futuro”, el canal Studio Universal hará una maratón con la primera y segunda entrega de la trilogía. En Movistar TV puede verse a través del canal 138 y en Direct TV en el 508.

De otro lado, la trilogía completa puede verse en Amazon Prime mientras que la parte 1 y 3 en Netflix.





