La comunicadora, actriz y conferencista, Wendy Ramos, agradeció a su madre por guiarla desde la distancia al celebrarse el Día de la Madre. También aprovechó para felicitar a todas las mamás que abren puertas a sus hijos e hijas y que “los animan a confiar en sus alas” como su madre lo hizo con ella.

A través de su cuenta en Instagram, Wendy Ramos contó que pese a recordar pocas cosas junto a su madre, ella le dio una gran lección de vida, permitiéndole ver las cosas desde otra óptica.

“No recuerdo con claridad, era muy chiquita. Mi mamá me contaba el cuento de la caperucita al revés. Era el lobo quien iba a visitar a su abuelita y caperucita lo interceptaba en el bosque. Tal vez allí se rompió el orden, como si me hubiera dicho que a lo establecido se le podía dar la vuelta. Era posible ver, pensar y proyectar las cosas desde otro ángulo. Mi mamá abrió una puerta para mí con ese cuento. Es una de las poquitísimas cosas que recuerdo vagamente de mi mamá”, contó Wendy Ramos para sus más de medio millón de seguidores en Instagram.

También recordó cuando le dio permiso para comprar un juego de vaqueros que vendían en la tienda que estaba debajo de su casa.

“Ese juego de niños, podía ser para niñas también. Yo me ponía mi estrella de sheriff, mi sombrero y mis pistolas de plástico para jugar a las tacitas de té con mi muñeco Lucho. Otra puerta abierta. Todo se puede. Puedes darle la vuelta a las historias, ser quien quieras ser. Van mis abrazos para todas las madres que abren puertas a sus hijas y a sus hijos, que los animan a confiar en sus alas. Son las mejores. Feliz día”, concluyó la curiosa profesional.