Wendy Ramos nos abre la ventana virtual de su casa para conversar sobre su trabajo, la pandemia del coronavirus, la resistencia de los peruanos ante lo terrible, las formas de escapar de las malas noticias, la incertidumbre y la ansiedad.

¿Cómo estás sobrellevando estos días?

Toda la vida vengo entrenando para hacer cuarentena. Me gusta muchísimo estar en mi casa. En el mundo antiguo, cuando tenía días libres, solo soñaba con no moverme de aquí. Me siento útil sin salir porque no estorbo.

¿Cómo te desconectas de las malas noticias?

Una de las cosas que elegí hace mucho tiempo fue no ver noticias. Me ponen muy triste. Elijo estar bien, porque no le sirvo a nadie así, a mí tampoco. Igual me entero, sé qué cosas están pasando. Pero no necesito ver el morbo del noticiero. De las cosas buenas me entero por redes. Pareciera que no hubiera gente buena, pero hay personas haciendo cosas lindas.

¿Te escriben más en redes?

Es igual. Ahora los problemas son otros. Médicos, gente que he acompañado en sus estudios, que están preocupados o aguantando mucho. Es bien complicado. Mi admiración total para la gente que está resistiendo, inventando nuevas cosas.

¿En qué has estado trabajando?

Tengo el curso en línea “Amar lo que haces”. Está lindo porque es un momento de parar obligatoriamente y mucha gente viene revaluando si quiere estar dónde está. También hago transmisiones para empresas, conferencias.

Parece que no descansaras...

Hace un tiempo decidí que iba a tener un día libre en la semana y ahora lo que hago en verdad es nada. Despierto, me arrastro hasta la cocina, agarro galletas, veo mi serie y siento menos culpa.

Una de las lecciones obligatorias de la pandemia...

Permítete parar, respirar, no hacer nada. No se acaba el mundo, no se va a morir nadie si un día no contestas los correos. No pasa nada.

Hiciste un video con Carlín. ¿Qué más se viene?

Nos hemos reído mucho. Estamos pensando en hacer otro de una telenovela. Y estoy en otro proyecto que todavía no puedo contar. Lo loco es que soy la actriz, luminotécnica, hago el vestuario y el maquillaje y el peinado y la producción y la cámara. Debo buscar entre mi ropa algo para dar vida a tres personajes que no tienen nada que ver conmigo.

¿Algo personal?

No, me llamaron para un proyecto. Los artistas encontrarán la grieta por dónde salir. ¿Has visto esas plantas que salen en medio del pavimento? Es lo mismo. Buscamos luz para seguir haciendo.

¿Eres optimista con lo que seremos después de esta crisis?

No me atrevo a imaginar cómo será. Miro por la ventana y es como si hubiera una pared de niebla que no me deja ver cómo será de acá a una semana, de repente pasa otra cosa y cambia todo otra vez. No sé cómo será. Imagino que nos vamos a adaptar como lo hemos hecho toda la vida. Llegará un momento en que nos parecerá normal.

Imaginar cómo será genera ansiedad...

Yo veo la niebla ahí y paro de pensar porque digo “¿para qué pienso en algo que no puedo controlar?, que no sé cómo es”. Pienso en hoy, mañana y pasado mañana, esta semana, mi día libre, mi trabajo, que hoy hice crema volteada. Lo que encuentre para brindarme felicidad, lo tomo. Hago lo mejor que puedo con lo que estoy haciendo ahorita. Estoy pendiente de mi familia. Ahora estamos más conectados que antes. Hay cosas que también son buenas. En vez de estar mirando qué falta en la foto, miremos lo que sí hay: qué tenemos y qué debemos cuidar, qué es lo que tiene valor a nuestro alrededor.

Todos lo sufrimos, pero para la gente que sufre ansiedad es más complicado...

Si alguien que está leyendo esto ahora, está pasando por un cuadro de ansiedad, les puedo decir algo: va a pasar. Parece que te vas a morir, que te vas a volver loco, que se acaba el mundo, que siempre será así, o peor, pero no. Si haces tus tratamientos como corresponde y buscas las maneras de sanar, va a pasar. Recuerda que es la mente que te juega malas pasadas. Todas las cosas que imaginas no van a pasar.

Parece imposible...

Respira, pon tu atención en otra cosa, lavate las manos con agua fría, que eso te trae aquí, al presente, bosteza para conectar lo que anda desconectado y, sobre todo, respeta tu sueño. Son truquitos que pueden ayudar. Yo sufrí ataques de pánico hace como diez años. En aquella época estaba trabajando demasiado, había aceptado un trabajo extra que tuve que hacer de madrugada porque no me alcanzaba el tiempo y me vinieron por no dormir lo necesario. Por eso ahora cuido muchísimo mis ocho horas de sueño. Nada es más importante que mi salud. No me ha vuelto a pasar. Como no se habla mucho de salud mental, la gente que sufre estos ataques de ansiedad se siente muy sola. Cuando me sucedió, me asusté mucho porque no sabía qué me estaba pasando, porque nadie habla de eso. Cuando lo empecé a contar me di cuenta que le pasa a un montón de gente. Busqué ayuda profesional y logré detenerlo. Si haces las cosas bien, pasará, no tengas miedo, no será para siempre.

Perfil

Wendy Ramos es actriz y comunicadora. Nació en Lima en 1966. Clown, maestra, activista. Estudió Ciencias de la Comunicación. Dirigió “Bolaroja” por 15 años. Formó parte del programa “Pataclaun”.