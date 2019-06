Wendy Sulca confesó que podría realizar un dúo con Rosalía (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Wendy Sulca está imparable, y eso lo demuestra su gran éxito en la industria musical, ya que su canción ‘Eso Ya Fue’ lanzado hace cinco meses, va a obtener un millón de reproducciones en YouTube. Por ese motivo, Diario Correo conversó con la artista sobre sus nuevos proyectos.

“Estoy muy contenta por el apoyo, por el cariño del público como ha recibido la canción (…) Estoy muy agradecida y se vienen nuevas canciones y una nueva colaboración con Miss Bolivia”, fue lo que comentó la artista.

Durante la entrevista, Wendy Sulca confesó que es una gran fanática de Rosalía, cantante español que está revolucionando la industria de la música con su fusión de música urbana y flamenco. Además, reveló una gran noticia que gira en torno a esta artista.

“Una sorpresa no, tal vez una acotación que podría decirles es que, por ejemplo, tuve comunicación con Rosalía, no va a haber un dúo que te pueda confirmar, pero sí, al menos me emocioné muchísimo, porque me conocía y me dijo que; ‘cuando vengas aquí (España) hay que conocernos. Tal vez para mi próximo viaje la conozca personalmente y quién sabe”, comentó en exclusiva Wendy Sulca.