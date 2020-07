Ximena Hoyos, sin miedo a las críticas, compartió en sus redes sociales fotos de sus mini vacaciones en las playas de Máncora. Además, la modelo respondió a los seguidores que la cuestionaron por realizar viaje a Piura en plena pandemia por coronavirus.

“Tú quédate en tu casa, mana, déjame a mí. Preocupate por ti, bebé. Cada uno es responsable de sus acciones y así todos felices”, escribió aparentemente Ximena Hoyos a una usuaria que la cuestionó en Instagram.

Increíble que esta clase de payasas son “influenciadoras” 🤡 tenía un mejor concepto de Ximena Hoyos pero claramente es la persona mas egoista que existe. pic.twitter.com/1wxRU8Jis7 — Mel (@melfiestas) July 28, 2020





Ximena Hoyos viaja a Máncora

Ximena Hoyos y su imponente respuesta en Instagram tras burla sobre su estado de salud

Una usuaria le escribió a Ximena y le dijo que ella hizo “un show” con su estado de salud, por lo que la modelo tuvo esta respuesta.

“Bueno, gracias a Dios, a mí ese tipo de comentarios no me importan, o sea, literal me los paso por acá (se señala el pecho) Pero hay personas que sí se toman apecho estos mensajes y sí les afecta. Obviamente, como es una persona que está al frente de una pantalla sin seguramente nada qué hacer”, expresó Ximena en sus historias.