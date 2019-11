Xoana González aclara que no le fue infiel a Rodrigo Valle (VIDEO)

Síguenos en Facebook

A través de su cuenta de Instagram, Xoana González aclaró que jamás le fue infiel a su expareja Rodrigo Valle. Según la argentina, sus salidas con el amigo de este se dieron luego de terminar la relación.

“Lo que hice en sí está mal, pero estábamos separados hace un mes y medio y ya iniciado el proceso de divorcio. Cuando se separa, cada uno puede hacer lo que quiere”, dijo González.

En el video, Xoana indicó en reiteradas ocasiones que ya no había una relación entre ambos, por lo que sus salidas no pueden considerarse como infidelidad.

“Me sentía mal y listo y la fregué, pero no fui infiel y quiero aclararlo. No lo fui. Ya estábamos separados y cada uno era libre”, precisó la argentina.

Según Xoana González, nunca entendió por qué Rodrigo Valle volvió a mostrar interés en ella cuando se hizo público el tema de su relación con Renzo Spraggón.

Xoana también aclaró que tiene el apoyo de sus amigas y dijo que no deberían juzgarla en exceso, pues todos alguna vez se han equivocado. Sin embargo, la argentina se disculpó con aquellas personas que decepcionó.

“Ya está, listo, me equivoqué. Quería aclarar que yo no fue infiel. Me enteré de muchas cosas que me dolieron mucho, que él (Rodrigo) hizo cuando estábamos casados. En el programa de Magaly vi mensajes que le mandaba a una chica”, comentó.

Un detalle sobre estas declaraciones es que Xoana González asegura que salió con el amigo de Rodrigo Valle luego de más de un mes de separación. No obstante, en sus declaraciones para el espacio de Magaly, dijo que la primera vez que buscó a esta persona fue a los pocos días de finalizar su relación.