Amigo de Rodrigo Valle niega ‘affaire’ con Xoana González y amenaza con demandarla (VIDEO)

Tras la confesión que hizo Xoana González contándole en pleno programa a su exesposo Rodrigo Valle que estuvo con su mejor amigo, el joven llamado Julio Flores negó que haya tenido algún romance con la modelo argentina.

"Yo la conozco dos veces. No, obvio que no (he sido el pañito de lágrimas). Yo no soy mediático, entonces no sé para qué me mete en esto", dijo ante las cámaras de Magaly Medina.

Asimismo, el también personal trainer contó que aún no había hablado con Rodrigo Valle y que espera verlo para aclarar las cosas.

"Todavía no he hablado con él, pero obvio tengo que hablar con Rodrigo y aclararle las cosas. Decirle qué está pasando, si él me conoce hace cuánto tiempo. Somos amigos y sabe cómo soy yo", aseguró Flores.

Por otro lado, el joven peruano aseguró que tomará medidas legales contra Xoana González por haber hecho esas afirmaciones sobre él en televisión nacional.

"Yo solamente tengo que decirle que se retracte. Tengo que hablar todo eso con mi abogado, yo lo voy a hacer todo legal como debe ser cuando una persona te dice cosas a nivel nacional todavía", sostuvo Julio Flores.