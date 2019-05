Xoana González regresa a Perú: "ya no soy más una criminal" (VIDEO)

Xoana González está muy feliz, y así lo evidencia en un video que compartió en su cuenta de Instagram. "Mañana lunes en la noche nos vamos para Lima", se puede escuchar decir a la modelo.

Cabe mencionar que Xoana estuvo más de un año y medio en Argentina, ya que Melissa Loza le entabló una demanda por difamación.

A pesar de que la argentina pagó en partes la reparación civil que le correspondía, las notificaciones de pago no llegaron al domicilio de Melissa Loza y el Poder Judicial emitió una orden de captura en contra de la modelo.

En ese momento,Xoana González se encontraba en su natal Argentina. Por eso, no pudo regresar al Perú por casi un año y medio.

"Mañana lunes en la noche nos vamos para Lima. Y llegamos el martes a las 7 y nada. Estoy muy contenta, estoy muy feliz. Muchas gracias a todos los que me mandaron mensajes. Muchas gracias. Ya pasó todo. Ya no soy más una criminal con orden de captura, con prisión efectiva y todas esas cosas", declaró Xoana González en su video de Instagram.

La modelo argentina recalcó que no ‘suena gracioso ser una criminal para la justicia. 'Además agradeció el apoyo de sus fans.

"Suena gracioso, pero no lo es, no es bonito ser una criminal para la justicia y bueno, ya pasó todo. Ahora voy a volver a mi vida y a todas las cosas que he venido haciendo y nada, los quiero mucho. Muchas gracias".