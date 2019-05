Xoana González cuenta que ya no quiere ir a la televisión por miedo a otra denuncia (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Xoana González reapareció ante cámaras y habló de la nueva etapa que vive, tras regresar a Perú después de haber permanecido un año y medio fuera del país al perder el juicio por difamación que le entabló Melissa Loza.

"Son cosas que yo me merecía, yo reconozco que era terrible pero es que yo vengo de otra cultura de que si entras en la televisión, pues te aguantas. Yo también reconozco que era muy arrogante, altanera, 'boca suelta' y 'cara de palo'. Lo importante es aprender y sacar lo positivo de cada cosa", comentó la modelo argentina.

Asimismo, Xoana González reveló que tiene miedo de volver a la televisión porque no quiere meterse en más problemas ya que "le salió bastante caro volver".

"Estoy tranquila, no quiero ir a la televisión, no quiero meterme en problemas, no quiero ir a que me entrevisten y alargar la lengua... No quiero meterme más en problemas, prefiero estar tranquila y en perfil bajo", sostuvo la exchica reality.