Xoana González evalúa si se queda o se va de nuestro país tras separación con Rodrigo Valle (VIDEO)

Xoana González dio detalles de su relación con Rodrigo Valle luego tras anunciar de forma definitiva su matrimonio en una entrevista para 'Válgame Dios'.

La argentina señaló que ella se aferró a su relación que se vio deteriorada por la distancia cuando tuvo que permanecer en Argentina por un año, etapa en la que su aún esposo le decía que ya no sentía lo mismo hacia su persona.

"Rodrigo siempre me decía claro 'mira ya no siento lo mismo, estamos forzando la relación', desde Buenos Aires, hace más de un año. Pensé que seríamos felices en Lima pero no funcionó", contó.

Ahora que su matrimonio finalizó Xoana contó que evalúa su permanencia en Perú. "Yo vine sobre todo por mi matrimonio. Amo estar acá pero cuando estás débil necesitas la contención de tu familia. También siento que no sé si es mejor para mi sanidad mental quedarme o irme", aseguró.

"Hago un mea culpa de que yo fui la que retuve todo hasta las últimas consecuencias para no soltar un proyecto de familia. Él me daba las señales pero yo no las quería aceptar por miedo a decir quién me va a querer o cómo voy a conseguir de vuelta pareja que me quiera con mis shows y con mi forma de ser", explicó después.

Cuando le preguntaron si la causante de la ruptura fue algún tipo de infidelidad, Xoana respondió que no y que ella siempre confió en su pareja.

"No (no hubo infidelidad), yo creo que un tercero viene porque uno le permite también. Yo siempre me aferraba a estar juntos cuando estaba en Buenos Aires. El personaje este de celosa no es tan así. Yo no sé ni la clave del celular, no lo reviso, no lo stalkeo, es divertido para las redes, pero en realidad soy de tener confianza. Elijo tener una relación sana", señaló.