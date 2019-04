Xoana González impacta en Instagram al mostrar sus cicatrices tras reducción de busto (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Xoana González impactó a sus seguidores en las redes sociales al mostrar las cicatrices que tiene en el cuerpo producto de la reducción de busto a la que se sometió.

La modelo argentina compartió algunas fotografías de las cicatrices en su piel y se mostró orgullosa de tenerlas porque representan sus marcas de vida.

"Cancelé mi turno para sacarme las cicatrices. Me acabo de dar cuenta que no me las quiero sacar, son mis marcas, para los ojos de los demás, incluso los míos. Hasta hace un rato eran horribles pero me saqué la ropa y me volví a ver frente al espejo y en vez de fijar la mirada en las cicatrices me miré y sonreí", contó Xoana González a través de su cuenta de Instagram.

La también exchica reality compartió un reflexivo mensaje junto a su publicación para demostrar que la apariencia física no es lo más importante.

"Es como correrse del ego para ser parte de un proyecto más grande! Y eso me llena de orgullo. No quiero borrarlas (...) No necesito ser perfecta ni una muñeca inflable para aceptarme o quererme. Cuando te enamoras de vos mismo te aceptas con defectos y todo!", agregó en su extenso mensaje.