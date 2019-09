Xoana González a Rodrigo Valle: "Yo ya no te creo más y tampoco vuelvo más” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Xoana González sorprendió al dirigirse a su exesposo Rodrigo Valle a través de las redes sociales para pedirle que deje de enviarle mensajes públicamente diciendo que la quiere cuando aparentemente ya estaría saliendo con otra persona.

"De pronto hoy me decís 'te quiero' y si no quieres que siga hablando de vos cómo ayer me amenazaste a través del abogado, no lo hagas vos tampoco y si realmente me quieres decir algo, me desbloqueas y me lo decís!", escribió la modelo argentina a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, Xoana González le reclamó a Rodrigo Valle por haberle mandado saludos a su supuesta nueva pareja delante de ella cuando se encontraban en el set de Magaly Medina.

“Y si te cansaste de la chica nueva y querés volver, ¿sabes qué? Yo ya no te creo más y tampoco vuelvo más”, sentenció la exchica reality.