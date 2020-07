La modelo Xoana González recurrió a su cuenta oficial de Instagram para anunciar que su novio, el empresario Javier González, le pidió matrimonio.

En su mensaje público, la exintegrante del reality “Bienvenida la tarde” narró cómo su pareja sentimental le pidió el consentimiento de su madre, que vive en Argentina, para dar este gran paso en su vida.

“Si Dios y la pandemia nos permite nos casamos el 15 de noviembre, pero como cae domingo sería lunes 16 creo, lo importante que me ha pedido la mano; yo me equivoqué y le di otra cosa. Después me dijo que era en serio y lo obligué a que se lo diga a mi mamá a ver si era verdad y si... acabamos de comunicarselo por videollamada y su respuesta fue ‘para qué me pediste permiso si esta atorranta nunca me pide permiso para nada'”, contó González.

La publicación de Xoana estuvo acompañada de un tierno video en que la feliz pareja se da un beso en cámara lenta.

No es la primera vez que Xoana González ingresa a la fila de las casadas, la personalidad argentina tuvo un matrimonio con el modelo Rodrigo Valle, pero todo llegó a su fin en julio de 2019.

