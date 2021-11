La modelo argentina Xoana González lanzó una dura crítica en contra de Fátima Segovia y Leslie Shaw, quienes han ganado popularidad con su cuenta en OnlyFans, una plataforma de contenido exclusivo para adultos.

La gaucha consideró que las modelos peruanas engañan a sus suscriptores, ya que no están ofreciendo material por el cual ellos estarían pagando mensualmente.

Sobre Fátima Segovia dijo: “Es preciosa pero no se están jugando lo que exige esta plataforma para que alguien pague. Al público lo pueden mantener un mes, dos meses y después la gente se va”, cuestionó.

Xoana incluso consideró que el contenido que ofrece Leslie Shaw en el OnlyFans es muy aburrido y que ella no pagaría nada por este material. “Discúlpame que me da sueño (…) No engañemos a la gente que paga la suscripción, y que bastante cara le sale”, arremetió.

Finalmente dijo que no considera como competencia a las peruanas y, por el contrario, ambas representan publicidad para ella porque los usuarios quedan decepcionados al ver sus videos. “Yo no pagaría nada, que vengan para mi OnlyFans los suscriptores. Vengo con el serrucho. Yo no estafo”, sentenció.

