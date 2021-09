Xoana González se animó a comentar- otra vez- sobre la maternidad. La opinión de la argentina se da en medio de anuncios de embarazo en la farándula peruana, tal es el caso de Cassandra Sanchez de Lamadrid y Deyvis Orosco.

Todo empezó cuando Xoana realizó una publicación en Instagram junto a su perro. Fue en los comentarios en los que una seguidora le escribió que “tener un hijo esta relacionado a que no te quedes sola”.

“El marido se va, los animales lamentablemente no son eternos y los padres cumplen su ciclo de vida, esto tomando en cuenta que los años pasan y si bien sigues muy guapa es como el futbol (uno a pesar de ser joven 36 o 37 ya tiene que pensar en el retiro)”, escribió la usuaria.

Este comentario le causó impacto a la modelo y no dudó en responder, iniciando así una polémica en redes sociales.

“Creo que es medio egoísta tener hijos para tener una compañía y no estar solos. Yo he estado un año y medio en soledad y amo por sobre manera mi soledad y mi libertad; por ejemplo de estar horas pintando en silencio... amo mi vida y trabaje mucho para que sea así”, señaló.

“En vez de traer más vidas al mundo por mero egoísmo de que me cuiden de viejita, prefiero - cuando estemos listos y con ganas, más adelante, mínimo sacarnos la ganas de hacer todo lo que queramos - ahí si queremos y la sociedad es menos cruel, nos orientamos más por adoptar. Y si el día de mañana me separo de mi esposo que dios no quiera porque es lo que más amo en la vida, después de mi, igualmente me gusta más la idea de ser funcional al mundo y al planeta, adoptando”, añadió.

Cabe mencionar que su esposo, Javier González se hizo la vasectomía hace algunas semanas, por lo que ella descartó convertirse en madre biológica, pero no descartó la adopción.

