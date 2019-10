Yaco Eskenazi sobre fiesta de Jefferson Farfán: "No me invitaron, pero se ve que la pasaron bien" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Yaco Eskenazi habló sobre la gran fiesta que hizo Jefferson Farfán por sus 35 años y se mostró sorprendido al revelar que el futbolista no lo invitó, pese a ser uno de sus amigos más cercanos.

"No me invitaron... Cuando hablé con él (Jefferson Farfán) no me dijo nada, así que no tengo idea. Un tonazo ha sido, (sí, estaba ahí Yahaira) yo creo que por eso no me han invitado, pero no sé qué tiene que ver", dijo entre risas el conductor de televisión.

"Hablé con él, lo saludé por su cumpleaños, pero no tengo idea. O sea no estoy seguro si él mismo lo ha organizado, de repente ha sido una fiesta sorpresa, no tengo idea, pero se ve que la pasaron bien", agregó Yaco Eskenazi.

Pese a no haber sido considerado en su fiesta, el esposo de Natalie Vértiz le deseó lo mejor a la 'Foquita' Farfán y lo felicitó porque ahora se deja ver más junto a Yahaira Plasencia.

"¿Ah sí? Uff, entonces no soy el único. (...) Bueno, eso pasa por la familia de él, yo no tengo ni la menor idea. Igual, todas las bendiciones y se nota que la pasaron lindo, que se divirtieron y qué chévere que ya se esté mostrando un poco más público lo que él quiere y lo que él siente, así que ya para que no lo estén hincando tanto", comentó el también actor.