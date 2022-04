El conductor de “En esta cocina mando yo”, Yaco Eskenazi, preocupó a sus miles de seguidores en redes sociales al anunciar que se someterá a una operación en su rodilla izquierda este sábado 23 de abril.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el conductor de televisión reveló que “ya no tengo menisco externo”, además de otras complicaciones que lo obligan a someterse a una delicada operación.

“A punto de entrar a sala de operaciones. Mi rodilla izquierda no aguanto más y es necesario una intervención. Ya no tengo menisco externo, casi no me queda cartílago y tengo en cruzado anterior roto al 70% así que no queda otra. Estoy tranquilo porque sé que estoy en las mejores manos”, escribió el presentador de TV.

“Ya les iré contando para que me acompañen en este proceso porque si o si volveré a hacer lo que mas me gusta. El camino será largo y difícil pero la pasión por algo que amas es más fuerte que cualquier obstáculo”, agregó Eskenazi.

Como era de esperarse, amigos y seguidores se hicieron presente en la sección de comentarios para darle sus mejores deseos al también actor. Jazmín Pinedo, Melania Urbina, André Carrillo, Hugo García, Ignacio Baladán, entre otros resaltaron con sus mensajes.

Cabe señalar que el mensaje que más ‘likes’ recibió fue el de su esposa, Natalie Vértiz, quien escribió: “Todo lo que te propones lo logras, vamos con todo mi amor”.

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Miyashiro y Óscar del Portal: las impresiones de los famosos de la farándula sobre el “ampay” de Magaly TV, La Firme

El sonado "ampay" de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal con Fiorella Retiz y Fiorella Méndez respectivamente ha generado diversas reacciones en la farándula local. Algunos de ellos se han pronunciado en televisión, y otros, en redes sociales. ¿Qué fue lo que dijeron los famosos peruanos? Aquí te lo contamos.