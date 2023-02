El conductor de ‘Estás en Todas’ Yaco Eskenazi se refirió al rompimiento entre el ex chico reality Rafael Cardozo y la modelo Carol Reali.

Cabe señalar que, este sábado 25 de febrero, el brasileño se pronunció por primera vez para dar su versión sobre el fin de su relación con la popular ‘Cachaza’, donde confesó haber pasado duros momentos.

Al respecto, el esposo de la modelo Natalie Vértiz reveló que Cardozo suele ser precavido al conocer a alguien. “Al principio, ya todos sospechábamos que estaba con ‘Cachaza’, pero no ‘legalizaban’”, indicó.

“Yo creo que a él le cuesta bastante enamorarse y, después de esta traumática separación, no sé si se va a querer a enamorar ahorita”, agregó Eskenazi.

Rafael Cardozo sobre ruptura con Cachaza: “Bajé de peso, me encerré, lloré y cometí errores”

Rafael Cardozo rompió su silencio en ‘Estás en Todas’ sobre Carol Reali, popularmente conocida como Cachaza, tras el fin de su larga relación de más 10 años. El brasilero reconoció que cometió errores y contó que bajó de peso y se la pasó llorando.

“Cuando renuncié a EEG estaba terminando mi relación, entonces lo que menos me importaba era eso, estaba con la cabeza en otra cosa. (Bajé de eso) Uff, en esa época sí, estaba encerrado en mi casa, no salía para nada, tenía cámaras que me buscaban, que me perseguían”, manifestó el exchico reality.

