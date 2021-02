Natalie Vértiz confirmó que está embarazada en la reciente edición de su programa “Estás en todas”. La bella modelo mostró su avanzado embarazo a través de la pantalla de América TV y junto a su esposo Yaco Eskenazi expresaron su felicidad por este nuevo paso en su vida.

Tras darse a conocer esta buena noticia, el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” volvió a pronunciarse al respecto a través de sus redes sociales y dedicó unas emotivas palabras para la madre de sus hijos.

“Me sigues regalando vida mi amor. Desde que empezamos a caminar juntos supe que en cada paso me harías creer que el verdadero amor existe. Aún cuando pensaba que ya no se podía ser más feliz, me sigues enseñando que contigo la felicidad es infinita”, expresó Eskenazi en Instagram.

“Gracias reina por darme lo que siempre soñé. Te amo y prometo cuidar nuestra familia ( hoy de 4) mientras tenga aire para respirar”, añadió la figura de América TV.

En julio de 2015, Natalie Vértiz contrajo matrimonio con Yaco Eskenazi. Su boda fue televisada en vivo por el canal América TV, donde ambos trabajan hasta la actualidad.

