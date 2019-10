Yahaira Plasencia asegura que está soltera y niega romance con Jefferson Farfán (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Yahaira Plasencia continúa con su gira promocional dando entrevistas a varios medios de Estados Unidos y contando algunos detalles de su vida privada y profesional.

"No, no no (tengo pareja). Ahorita el amor de mi vida es mi carrera", respondió la popular 'Reina del totó' al ser interrogada sobre su actual situación sentimental, negando así su supuesta relación con Jefferson Farfán.

Asimismo, la cantante peruana contó detalles de cómo sería su pareja ideal y remarcó que debe ser alguien que entienda su carrera como artista.

"Me gustaría un hombre trabajador, que vaya a la par conmigo, eso más que todo. Llevarnos súper bien, que haya mucha confianza y que entienda mi carrera", comentó la salsera.