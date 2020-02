Luego de que Melissa Klug confirmara que tomará medidas legales contra Yahaira Plasencia por mencionar a sus hijos en televisión, la salsera fue consultada sobre el tema y sorprendió al mostrarse totalmente despreocupada.

“Mis abogados pueden responder, no tengo ningún problema... Yo no he dado nombres de nada”, sostuvo la popular ‘Reina del totó’ ante las cámaras de Magaly Medina.

Yahaira Plasencia responde a carta notarial de Melissa Klug. (Video: ATV)

“Ella quiere promocionar su canción. Estoy viendo con el abogado para mandarle su carta notarial porque ella no tiene por qué pasearse por todos los canales a tocar un tema que a ella no le compete”, manifestó la ‘Blanca de Chucuito’ lamentando la actitud de Yahaira Plasencia.

Como se recuerda, durante su entrevista frente a Magaly Medina el día del estreno de su nueva canción, la salsera opinó sobre la ausencia de los menores hijos de Jefferson Farfán en el avant premiere de su película autobiográfica.

“Yo pienso que era un momento muy especial para Jefferson, era el estreno de su película, donde estaba compartiendo con la gente que más ama y a las personas que más ama son sus hijos y su madre. Yo creo que los bebés han tenido que estar ahí esté quien esté”, comentó Yahaira Plasencia sobre el polémico tema que enfrentó una vez más a Melissa Klug y el futbolista peruano.