Yahaira Plasencia tuvo un enlace telefónico con el programa “Amor y Fuego” luego que el mismo espacio de espectáculos emitió un video de la salsera, donde ella besa en el cuello a Nesty.

En comunicación con el programa de entretenimiento, la intérprete de “Cobarde” señaló que se encuentra soltera.

“Ahora estoy súper tranquila y enfocada en mi carrera, pero también estoy saliendo y me estoy divirtiendo. Yo no estoy haciendo nada malo o haciéndole daño a alguien”, explicó.

“Con Nesty hay una amistad súper linda y no te voy a mentir. Ese domingo (el día que besó a Nesty) fue cosa del momento porque fuimos a celebrar el evento de mi mánager, a quien le fue súper bien. Así que todos fuimos al departamento de un amigo y estuvimos tranquilos ahí”, contó.

La salsera comentó que tiene una estrecha amistad con el cantante del género urbano y que no tienen una relación formal de pareja.

“Con Nesty siempre hubo buena onda, pero no hubo más cosas. Ese día pasó porque tenía que pasar o porque se dio el momento”, dijo Plasencia.

“Con Nesty nunca pasó más allá. Ese domingo nos juntamos porque él vive en Miami y yo en Perú... somos buenos amigos”, agregó.

Cuando fue consultada sobre el chileno Pancho Rodríguez y sus constantes salidas, la cantante dijo que solo tiene una relación amical con el integrante de “Esto es guerra”.

“Pancho es un buen amigo y yo no estoy con nadie. Yo estoy soltera y estoy tranquila. No tengo ningún tipo de relación con nadie... Yo no voy a salir a escondida de nadie porque no tengo que darle explicaciones a nadie”, sentenció.

“Estoy tranquila y estoy viviendo... yo no estoy curando nada y estoy feliz”, concluyó la expareja del futbolista Jefferson Farfán.

