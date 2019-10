Yahaira Plasencia confirma con un “grito” que no está soltera (VIDEO)

¡La salsera ya no lo niega! Luego de innumerables ‘ampays’ , viajes, salidas y más, Yahaira Plasencia ya no puedo ocultar más que ya no está soltera.

La Patrona de la salsa estuvo en un show donde cantó sus mejores temas, sin imaginar que sería evidenciada por sus propios músicos.

Bryan, uno de los populares personajes de la banda de la salsera, fue el encargado de confirmar que Yahaira ya estaría sumergida en una relación amoroso: “¿Hay mujeres solteras o no? ¿Tú eres soltera?”, le preguntó a la salsera.

Ante esto, ‘Yaha’ se delató al reaccionar de manera curiosa, ya que cuando alzó la mano para dejar entrever que estaba soltera, se retractó al segundo. “¿Ustedes creen que está soltera?”, volvió a preguntar Bryan al público. Luego continuó con: “Ya vaya nomás... Usted no está soltera”.