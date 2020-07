Luego de que se encendiera nuevamente una polémica entre Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia, esta última dejó en claro que no considera como su rival a la intérprete de ‘Si tú te atreves’.

Así lo confirmó durante una entrevista para ATV Noticias donde presentó la nueva versión del videoclip ‘Resistiré‘, canción que incluye la participación de Daniela Darcourt y otras artistas nacionales, realizado para dar fuerza y esperanza durante la pandemia del nuevo coronavirus.

“Definitivamente no tengo nada que aclarar, estoy enfocada en mis cosas y agradezco a las distintas radios y en esta ocasión a Radio Panamericana por juntarnos no solo a mí y a Daniela sino a Kate Candela y más artistas peruanos que están luchando en este rubro que está bien complicado”, señaló Yahaira Plasencia.

“Estoy tranquila, super bien, no tengo rivalidad con nadie. Creo que los cantantes como yo de este rubro, la salsa, que están difícil, la seguimos luchando día a día todos”, añadió la cantante.

Además, Yahaira no descartó el futuro cantar a duo una canción con Daniela. “Yo no descarto hacer un duo con alguna artista peruana. No descarto absolutamente nada. Si se da, bienvenido sea”.

Yahaira Plasencia sobre rivalidad con Daniela Darcourt