Daniela Darcourt opina sobre nuevo estilo musical de Yahaira Plasencia

Síguenos en Facebook

Durante una entrevista con “Choca” Mandros para el programa “Estás en todas”, Daniela Darcourt fue consultada por el nuevo estilo de Yahaira Plasencia.

Esto a raíz del lanzamiento del tema “Y le dije no” de la cantante relacionada a Jefferson Farfán y que forma parte del género salsa urbana.

Hay que recordar que previo a esta entrevista, la intérprete de “Señor mentira” dijo que su idea no es seguir los pasos de Yahaira Plasencia y el nuevo estilo y su más reciente videoclip.

“Es un video que a mí no me hubiese gustado (hacer) si lo hubiera tenido que proponer. Pero lo que ella se está enfocando es eso, es más urbano, hacer una salsa más moderna. Lo mío es más historia, de drama, suspenso. Yo no estoy bailando mucho, más me voy para el otro lado”, comentó Daniela.

Al ser consultada sobre estas declaraciones, Daniela Darcourt reiteró que lo suyo no va por este nuevo género y que seguirá con su estilo más clásico.

“Yo no voy por el género de salsa urbana, yo quiero hacer algo… si bien es cierto agregarle cositas modernas, pero mantener la esencia de la salsa. De tener un mambo, una coda, una moña, una fuga bastante grande”, respondió Daniela a “Choca”.

En otro momento de la entrevista, Daniela Darcourt también recordó que en varias ocasiones han intentado crear una rivalidad con Yahaira Plasencia, lo cual, reiteró, nunca existió.

Incluso, “Choca” trajo a la memoria la presentación que tuvieron ambas en “Esto es guerra”, donde incluso intercambiaron temas y finalizaron su show con un beso y abrazo en el que, según Daniela Darcorut, Yahaira Plasencia le aclaró que no tiene nada contra ella.